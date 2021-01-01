Нарешті цей багатий на випробування і трагедії 2020 рік став історією. Мабуть, вкрай важко знайти людину, яку б він повністю обійшов своїм негативом. Страх, паніка, сльози, тотальний колапс – коронавірус лихоманив планету. Держави зачиняли кордони, а стадіони – ворота перед уболівальниками. Десятки легендарних футболістів та тренерів масово, один за одним, відійшли у кращі світи. Футбол осиротів і змінився до невпізнання.

Втрата Бога, крадіжка "Золотого м'яча", кінець прокляття і бунт на шхуні Барса – яким був 2020 рік для світового футболу

Біда не відступила повністю. Але новий рік – це завжди нові сподівання на краще і непереборна віра у диво. Ось і зараз ми з надією дивимося у 2021-й. Друже, тільки не підведи!

За що українці можуть бути вдячними року старому? Навіть якщо відкинути пандемію та наші внутрішні проблеми, чвари і недалеких політиків, у футбольному плані ми не хапали зірок із неба. Так, відбулися окремі серйозні перемоги, як от над Іспанією чи над мадридським Реалом (двічі), але поразок було значно більше, головна з яких – "кабінетний" виліт національної збірної із елітного дивізіону Ліги націй.

Проте все ж є один момент, який можемо зарахувати до позитиву. Це був рік, який навчив нас цінувати те, на що раніше не звертали увагу. Цінувати власне здоров’я і здоров’я найрідніших, насолоджуватися прогулянкою без остогидлої маски чи поїздкою закордон, зрештою – кайфувати від походу на стадіон, де живуть справжні емоції і грає улюблена команда.

Тож бажаємо Вам, дорогі читачі, і нам усім єдиного – можливості знову дихати на повні груди! Любіть ближнього свого, любіть футбол, любіть життя!

З повагою, редакція Футбол 24