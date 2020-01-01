Редакція сайту Футбол 24 вітає з Новим роком кожного свого Читача, а також всіх Українців.

Друзі, 2019 рік вже став історією.

Для українського футболу це був час контрастів – від неймовірного щастя і до глибокої скорботи.

Виступи провідних наших клубів у єврокубках, як правило, змушували хапатися за серце. І це просто диво, що біль від невдач компенсували тріумфи збірних України. Національна команда, не зазнавши жодної поразки, ефектно пройшла відбірковий цикл Євро-2020, обігравши, зокрема, чинних чемпіонів континенту. Що вже казати про збірну України U-20 – хлопці Олександра Петракова стали чемпіонами світу!

У новий, 2020-й, дивимося з величезною надією та оптимізмом. Ми – учасники фінальної частини чемпіонату Європи і нам до снаги виступити там значно краще, аніж на форумах 2012 чи 2016 років.

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Футбол 24 вже окреслив на 2020-й багато ідей – від технічних новинок і виправлення власних недоліків (вони є, знаємо), до гарячих ексклюзивів, рубрик, цікавих конкурсів і цінних призів. Разом із Вами ми ставатимемо кращими, цікавішими, яскравішими.

Любіть життя і футбол. Мрійте і реалізовуйте мрії. Прогресуйте, розвивайтеся, читайте (зокрема і нас ;-)). Нізащо не втрачайте оптимізму.

За традицією, окреме привітання – для українських воїнів. Тих, які боронили і продовжують боронити наш спокій, безпеку, життя і Незалежність держави. Ми не забули. Ми – пам'ятаємо і тримаємо за Вас кулаки!

З Новим роком, Друзі!

Слава Україні!

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