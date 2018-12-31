Творча команда сайту Футбол 24 вітає з Новим роком своїх читачів, а також усю футбольну громаду України!

Отож, рік 2018-й – завершився. На тлі безперервного протистояння із російським агресором на східних кордонах Батьківщини і не найкращого періоду в історії українського чемпіонату, наші футболісти все ж подбали про те, аби нація мала чим пишатися.

Прорив у Європу, фінал ЛЧ у Києві, проміжний успіх збірної України – яким був 2018 рік для українського футболу

Зокрема, національна збірна стала переможцем своєї групи у Лізі націй, а юнацька команда сенсаційно дійшла до півфіналу чемпіонату Європи. Олександр Зінченко у складі Манчестер Сіті здобув титул чемпіона АПЛ, а юний Андрій Лунін започаткував нову сторінку історії: він – перший українець у мадридському Реалі. Наші легіонери підкорюють континет – виступають у більшості європейських чемпіонатів, а дехто, як от Руслан Маліновський, робить це ще й надзвичайно ефектно.

Позитивну картину доповнив травневий фінал Ліги чемпіонів, який прийняв Київ. НСК Олімпійський став полем битви двох надтитулованих клубів планети – Реала та Ліверпуля.

Є усі підстави сподіватися, що новий, 2019 рік принесе українському футболу ще більше радості та приводів для гордості. Про це мріє кожен уболівальник. Про це мріємо і ми, журналісти Вашого сайту Футбол 24.

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Бажаємо Вам не тільки футбольних, але й особистих, життєвих тріумфів. Надихайтеся, мрійте, наполегливо працюйте і перемагайте – щодня і повсякчас. А ми у цьому, звісно ж, сприятимемо – оперативно інформуючи про найвагоміші події у світі футболу, пропонуючи Вам цікаві конкурси і якісне чтиво.

З Новим роком, Друзі!

Слава Україні!

З повагою, редакція сайту Футбол 24

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