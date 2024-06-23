Футбол 24 перейнявся підпільною історією героїчних херсонців, які зараз перебувають у лавах ЗСУ, і вирішив допомогти для них збором. До уваги читача пропонується розіграш унікальної футболки Шахтаря з автографами гравців – усі виручені кошти підуть на 43 окрему артилерійську бригаду. У її лавах служить херсонець, який під час окупації Херсона зробив чимало корисних справ для міста, про які можна буде розповісти тільки після перемоги.

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До збору може долучитися будь-хто охочий, але безпосередньо в розіграші футболки візьмуть участь тільки ті донатери, які пожертвують суму від 1000 гривень. Що більша пожертва – то більше шансів виграти цю меморіалію. Це ігрова футболка екс-форварда Шахтаря Андрія Борячука з товариського матчу проти Хайдука, який було зіграно влітку 2022 року в рамках Global Tour for Peace. У тій зустрічі Борячук забив, зрівнявши рахунок на 90+1-й хвилині (3:3).

На футболці свої автографи залишили Андрій Борячук (він написав "Слава Україні! Слава ЗСУ!"), Юхим Конопля, Георгій Судаков, Артем Бондаренко, Дмитро Різник, Данило Сікан, Тарас Степаненко, Єгор Назарина та Олександр Зубков.

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