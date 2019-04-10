"Футбол 24" – найбільш рейтинговий спортивний сайт України

Football24.ua став українським спортивним сайтом №1 у березні 2019 року за кількістю відвідувачів.

Ми довго до цього йшли, і ось час настав. "Футбол 24" став лідером спортивного сегменту України. У квітні 2019 року аудиторія сайту становила 831 тисячу читачів. Це результат наполегливої та самовідданої праці команди "Футбол 24". Без вас, наших вимогливих читачів, які постійно підштовхують до розвитку, цього також не було б. Ми разом пройшли грандіозний шлях, але попереду нові вершини.

"Футбол 24" – найбільш рейтинговий спортивний сайт країни (дані Gemius Україна)

Дуже дякуємо за довіру і обіцяємо ще старанніше та якісніше працювати для вас. Ми не збираємось зупинятись на досягнутому і спочивати на лаврах. Залишайтесь з нами, і ви отримаєте яскраві емоції, унікальний контент, безліч крутого відео зі всієї планети, цілком незалежну, чесну оцінку українського і світового футболу та дізнаєтесь все найцікавіше про улюблену гру мільйонів!