Футбол 1/2 транслюватимуть кібертурнір з FIFA 19 та проведуть конкурс коментаторів

Телеканали Футбол 1/2 повідомили, що транслюватимуть турнір з кіберспорту FIFA 19 та проведуть конкурс коментаторів.

"УЄФА стежить за розвитком кіберспорту і не відстає від трендів. А нам, телеканалам Футбол 1/2, завжди цікаві інновації. Відповідно, ми підтримали ініціативу УЄФА і вирішили протранслювати півфінали і фінали FIFA 19 Global Series. Там дуже солідний призовий фонд для учасників – близько 300 тисяч доларів.

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Все це буде проходити в місті, який приймає футбольний фінал Ліги чемпіонів, в Мадриді. Рівно за день до цієї події відбудуться ключові матчі кіберфутбольного турніру, які ми будемо транслювати.

Коли ми почали розбиратися в цій історії, то зрозуміли, що тут не можна обійтися стандартним підходом: отримати сигнал гри, поставити нашого коментатора і він це прокоментує. Там є певна специфіка, є певні нюанси. Якщо просто поставити людину, яка коментує футбол в класичному сенсі, аудиторія кіберфутбола не сприйме цей коментар. Він значно відрізняється від класичного футболу.

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З огляду на цей момент, ми вирішили обернути цю історію в більш довготривалу. Не тільки УЄФА пропонує нам гру, але і ми пропонуємо телеглядачам зіграти: Battle Cyber ​​коментаторів. Спільно з компанією Cyber ​​Heroes ми організуємо змагання, в результаті якого переможець прокоментує в ефірі каналів Футбол 1/2 разом з компетентним кіберкомментатором Віталієм V1lat Волочаєм фінальний матч турніру. Таким чином, переможець може прославитися на всю Україну", – сказав генеральний директор каналів Олександр Денисов, передає офіційний сайт Футбол 1/2.