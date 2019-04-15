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Футбол 1/2 – єдині, хто подали заявку на тендер трансляції матчів УПЛ – єдиного пулу не буде, – ТаТоТаке

12:00 374 Читать на русском
Футбол 1/2 – єдині, хто подали заявку на тендер трансляції матчів УПЛ – єдиного пулу не буде, – ТаТоТаке
Динамо / ФК Динамо Київ

УПЛ готується до того, що з сезону 2019/20 не буде єдиного телепулу, оскільки лише 1 канал подав заяву на тендер одного з пакетів.

Телеканали Футбол 1/2 стали єдиними, хто подав заяву на тендер трансляції матчів УПЛ, повідомив журналіст шоу ТаТоТаке Сергій Болотніков.

УПЛ не потрапила у топ-30 ліг за середньою відвідуваністю в останні 5 років, Динамо збирає 20% глядачів першості

Щоправда, канал прагне викупити лише пакет із трансляцією двох центральних матчів туру, але не всіх поєдинків чемпіонату.

Таким чином, УПЛ вже готується до того, що права знову будуть передані клубам.

Теги
УПЛ Футбол 1 Футбол 2 Трансляція ЧС-2018 в Україні
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