Функціонер Ювентуса Паратічі назвав найскладніші перемовини про трансфер – це не перехід Роналду

Спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі пригадав, які переговори щодо переїзду в Турин були для нього найважчими.

"Найскладніші перемовини були з Карлосом Тевесом. Це було в 2011 році, коли ми провели не дуже вдалий сезон.

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Коли не виходиш до Ліги чемпіонів, то підписати топ-гравців складно. Незважаючи на це, він погодився до нас перейти. Угода тоді не відбулася з фінансових та інших причин. Та ми продовжували контактувати, адже моєю ціллю завжди було привезти Тевеса в Ювентус", – наводить слова Паратічі Football Italia.

Відзначимо, що зрештою Карлос Тевес перейшов у Юве в 2013 році та провів у Турині два сезони. У складі італійського гранда "Апач" зіграв 95 матчів у всіх турнірах (50 м'ячів) і здобув 2 чемпіонських титули.