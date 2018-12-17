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Функціонер Барселони Амор: Ліон заслуговує на повагу

21:20 64 Читать на русском
Функціонер Барселони Амор: Ліон заслуговує на повагу
Гільєрмо Амор / ФК Барселона

Спортивний директор молодіжних команд іспанської Барселони Гільєрмо Амор прокоментував жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. За його результатами суперником каталонців стане французький Ліон.

"Місце в 1/8 фіналу треба заслужити. Легких ігор тут немає, і, якщо не пощастить конкретного дня, ти ризикуєш попрощатися з турніром.

Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів – всі пари

Ми поважаємо Ліон, це хороша команда. Подивіться, як несолодко було з ними Манчестер Сіті на груповому етапі", – наводить слова Амора офіційний сайт УЄФА.

До слова, перший матч проти Ліона Барселона проведе на виїзді 19 лютого. Матч-відповідь – 13 березня на Камп Ноу.

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу: календар матчів

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