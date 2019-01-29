Фулхем здійснив неймовірний камбек проти Брайтона, Манчестер Юнайтед на останніх секундах вирвав нічию у Бернлі

Відбулись матчі 24 туру АПЛ. Вулверхемптон, Арсенал, Фулхем та Евертон здобули перемоги.

Англія, Прем’єр-ліга, 24 тур

Хаддерсфілд – Евертон – 0:1

Гол: Рішарлісон, 3

Вилучення: Дінь, 66

Арсенал – Кардіфф – 2:1

Гол: Обамеянг, 66 (пен), Ляказетт, 83 – Мендес-Ленг, 90+2

Вулверхемптон – Вест Хем – 3:0

Гол: Саісс, 66. Хіменес, 80, 86

Фулхем – Брайтон – 4:2

Голи: Чемберс, 47, Мітровіч, 58, 74, Вієто, 79 – Мюррей, 3, 17

Манчестер Юнайтед – Бернлі – 2:2

Голи: Погба, 87 (пен), Лінделеф, 90+2 – Барнс, 51, Вуд, 81

Евертон у матчі проти Хаддерсфілда втримав мінімальну перемогу в меншості, єдиний гол у матчі забив Рішарлісон. У матчі Арсенала та Кардіффа було забито 3 голи, відзначився Обамеянг з пенальті та Ляказетт за Арсенал, і Мендес-Ленг за Кардіфф. Вулверхемптон переміг прямого конкурента Вест Хем, а Фулхем, програючи після першого тайму 0:2 Брайтону, зумів перемогти 4:2.

У іншому матчі Манчестер Юнайтед вдома несподівано зіграв внічию з Бернлі. Гості вийшли вперед на початку другого тайму, а закріпили успіх на 81-ій хвилині, але Погба зумів відіграти 1 м’яч з пенальті на 87-ій, а Лінделеф зумів заштовхати ігрову сферу у додатковий час.

Після матчів 24 туру Арсенал залишився 5-им, Вулверхемптон та Евертон піднялись на 7 та 8 місця відповідно, Вест Хем опустився на 11 позицію, Брайтон та Бернлі – 13 та 14, Кардіфф, Фулхем та Хаддерсфілд замикають турнірну таблицю АПЛ, посідаючи з 18 по 20 місця відповідно.

Після поразки Манчестер Юнайтед залишається 6-им, але відпускає від себе Арсенал. Бернлі піднімається на 15-у позицію