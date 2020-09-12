Розгромна поразка від Арсенала в рамках 1-го туру АПЛ продовжила принизливу серію Фулхема у лондонських дербі.

Поразка від Арсенала стала 11 поспіль для Фулхема у матчах проти лондонських команд у АПЛ, повідомляє Opta.

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Цікаво, що 10 попередніх невдач "дачники" зазнали під час сезону 2018/19, коли вилетіли з англійської Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, Фулхем розгромно програв Арсеналу в матчі-відкритті АПЛ 2020/21, пропустивши 3 м'ячі.

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