Фулхем встановив шокуюче антидосягнення АПЛ серед лондонських клубів
17:34 - Читать на русском
Розгромна поразка від Арсенала в рамках 1-го туру АПЛ продовжила принизливу серію Фулхема у лондонських дербі.
Габріел 49’
49’ Габріел
Поразка від Арсенала стала 11 поспіль для Фулхема у матчах проти лондонських команд у АПЛ, повідомляє Opta.
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Цікаво, що 10 попередніх невдач "дачники" зазнали під час сезону 2018/19, коли вилетіли з англійської Прем'єр-ліги.
Нагадаємо, Фулхем розгромно програв Арсеналу в матчі-відкритті АПЛ 2020/21, пропустивши 3 м'ячі.
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