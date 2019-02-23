Фулхем встановив антирекорд АПЛ за поразками в лондонських дербі

Фулхем розчаровує своїх вболівальників у поточному сезоні.

У поєдинку 27-го туру АПЛ Фулхем на виїзді поступився Вест Хему (1:3).

Уотфорд розгромив Кардіфф, Вест Хем у вольовому стилі обіграв Фулхем

Ця поразка стала для "дачників" 9 поспіль у лондонських дербі. Це абсолютний рекорд АПЛ, раніше жоден лондонський клуб не програвав землякам так багато матчів поспіль, повідомляє портал Opta.

Після 27 турів чемпіонату Англії Фулхем посідає передостаннє, 19-е місце. Відставання від рятівного 17-го місця складає 8 очок.

Ващук з фейком про жаб, бутси Тотті, вигадана смерть бабусі, джакузі з сестрою та ще 7 кумедних "відмазок" футболістів