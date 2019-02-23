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Фулхем встановив антирекорд АПЛ за поразками в лондонських дербі

10:50 59 Читать на русском
Фулхем встановив антирекорд АПЛ за поразками в лондонських дербі
Фулхем встановив антирекорд / Фото ФК Фулхем

Фулхем розчаровує своїх вболівальників у поточному сезоні.

У поєдинку 27-го туру АПЛ Фулхем на виїзді поступився Вест Хему (1:3).

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Ця поразка стала для "дачників" 9 поспіль у лондонських дербі. Це абсолютний рекорд АПЛ, раніше жоден лондонський клуб не програвав землякам так багато матчів поспіль, повідомляє портал Opta.

Після 27 турів чемпіонату Англії Фулхем посідає передостаннє, 19-е місце. Відставання від рятівного 17-го місця складає 8 очок.

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Англія27 турЛондон Стедіум (Лондон)

Вест Хем - Фулхем: П'ятниця 22 лютого 2019

Вест Хем
Матч завершено
3 : 1
Фулхем
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Теги
Англія Фулхем Фулхем Рекорди Вест Хем - Фулхем
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