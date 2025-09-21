Ярмолюк розпочав матч на Крейвен Котедж в основі, що й не дивно. Єгор у поточному сезоні став основним опорником "бджіл" – і не безпідставно. Втім, перший тайм виявився катастрофічним для гостей.

Фулхем володів м'ячем 64% часу, вів за ударами з рахунком 13:3, а за дотиками у штрафному "котеджери" мали 25:5 на свою користь. Крім того, підопічні Марку Да Сіли виграли 26 єдиноборств із 42-х. На цьому тлі гол Дамсгора виявився несподіванкою – Мікель вивів Брентфорд уперед на 20-й хвилині, скориставшись обрізкою захисника на лінії карного майданчика. Данець із цієї ж зони зарядив у правий нижній. 0:1!

Підопічні Кіта Ендрюса потрапили в зручний для себе малюнок зустрічі, відкотившись у блок і сподіваючись на контратаки. От тільки тиск Фулхема виявився занадто сильним. Зрештою, на 38-й хвилині лондонці конвертували перевагу в гол Івобі – той зачепився за відскок у штрафному після удару Лукіча.

У самому пропущеному голі питань до Ярмолюка не було, однак на самому початку гольового епізоду Єгор не встиг накрити Тете. Так сталося через невиправдано низьку позицію українця – він прикривав зону на лінії штрафного, якій не загрожували.

Єгор спочатку опускався за Лукічем, але його перебрав на себе партнер. Наш опорник не встиг перемкнутись на інший орієнтир, а потім не встиг до Тете в центрі. Саме Тете й запустив пас на Лукіча.

На 40-й же хвилині Фулхем провів швидку атаку після вкидання з ауту. У її завершенні Івобі видав фантастичний розрізний пас у штрафний, а Вілсон завершив обвідним ударом. 2:1.

Ярмолюк знову не винен у фінальній частині епізоду, але на самому початку Єгор програв верхову дуель – щоправда, її довелося вести одразу проти двох суперників, а саме єдиноборство сталося аж у центрі поля.

Лишень при третьому взятті воріт Брентфорда українець був невинним спостерігачем. Сессеньйон отримав шикарну діагональ і подав з лівого флангу, а м'яч рикошетом від спини Піннока перелетів голкіпера – і зайшов у дальню дев'ятку власних воріт. 3:1!

Вже тоді стало очевидно, що Брентфорд приречений. Фулхем цілком міг довести справу до розгрому, однак Келлехер і офсайди рятували "бджіл". Лондонці таки забили четвертий гол, однак його скасували через фол Муніча в атаці – він розбив обличчя захиснику Коллінзу. Як наслідок, сталася парадоксальна ситуація, коли лондонцям при купі моментів по перерві нарахували всього 1 удар по воротах.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "котеджерів". Фулхем підіймається на сьому позицію, а Брентфорд опинився в одному заліковому балі від зони вильоту.

