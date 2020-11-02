Чемпіонат Англії 2020/21, 7-й тур

Фулхем – Вест Бромвіч – 2:0

Голи: Б. Рід, 27, Айна, 30

Лідс – Лестер – початок о 22:00

Фулхем у рідних стінах приймав Вест Бромвіч. Це була перша зустріч команд в рамках АПЛ, починаючи із сезону 2013/14 – тоді вони двічі зіграли по 1:1, причому "дачники" в обох матчах виходили вперед у перші півгодини, а "дрозди" зрівнювали в останні п'ять хвилин. Господарі не стали зраджувати традиції, та ще й забили одразу два голи: на 27-й хвилині Боббі Рід головою замкнув скидку на ліву стійку, а на 30-й Айна потужним ударом з-за меж штрафного поцілив у дальню дев'ятку – в обох випадках асистував Мітровіч. Це перший матч в АПЛ, у якому Алєксандар віддав одразу дві гольові передачі.

Вест Бромвіч у відповідь нічого не створив ні у першому таймі, ні по перерві. На 80-й хвилині гості могли ще й третій гол пропустити внаслідок невдалого виходу голкіпера з воріт – Керні з лівого флангу пробив у порожні ворота та влучив у одного захисника, а добивання Боббі Ріда з 10 метрів припало в іншого. Зрештою, нових голів команди так і не забили. Фулхем святкує першу перемогу в сезоні.