Оборонець Теренс Конголо остаточно змінив Хаддерсфілд на лондонський Фулхем в останній день внутрішнього трансферного вікна в Англії.

"Коттеджери" оформили перехід 26-річного нідерландця, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Конголо підписав із Фулхемом 4-річний контракт. Угода передбачає можливість продовження співпраці ще на рік. У червні 2018-го Конголо став рекордним придбанням Хаддерсфілда. Тоді "тер'єри" віддали за нього Монако 11,4 млн фунтів. Натомість лондонці взяли центрбека всього за орієнтовно 4,4 млн євро.

До слова, другу половину сезону 2019/20 Теренс Конголо провів за Фулхем на правах оренди. Щоправда, в активі оборонця лише 2 матчі в усіх турнірах за лондонців.

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