Ліверпуль та Фулхем вже більше року не можуть домовитись про суму компенсації за 17-річного Харві Елліота, суперечку між клубами вирішуватиме спортивний трибунал, повідомляє The Athletic.

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Вихованець лондонського клубу приєднався до табору мерсисайдців влітку 2019-го. Фулхем вимагає за Харві 10 млн фунтів, у свою чергу Ліверпуль готовий заплатити за юного таланта не більше 1 млн.

Зараз Елліот захищає кольори Блекберна на правах оренди. У нинішньому сезоні Харві провів 22 матчі, в яких відзначився 4-ма голами та 8-ма асистами. Нагадаємо, Елліот дебютував в АПЛ у віці 16 років та 30 днів, що залишається рекордом турніру.

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