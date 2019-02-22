Фулхем розглядає можливість звільнення Раньєрі

Наставник Фулхема Клаудіо Раньєрі може залишитись без роботи.

Лондонський клуб може звільнити головного тренера Клаудіо Раньєрі з посади. Команду може очолити Хосе Мігель Дель Амо, повідомляє іспанське видання AS.

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До слова, наразі Фулхем посідає передостаннє місце у АПЛ, маючи в активі 17 очок та на 8 пунктів відстаючи від Кардіффа, який йде над зоною вильоту.

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Нагадаємо, Раньєрі очолив "дачників" у листопаді минулого року, але не зміг підняти команду з дна АПЛ. Потенційний наставник Фулхема Хосе Мігель Дель Амо раніше очолював Олімпіакос та Бетіс, але не має роботи з 2017 року.