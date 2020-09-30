"Коттеджери" підписали чемпіона світу-2017 у складі збірної Англії U-20, повідомляє офіційний сайт клубу.

Челсі віддав Барклі в оренду клубу АПЛ

Лукман повернувся до Прем'єр-ліги після сезону в Бундеслізі. Форвард гратиме за Фулхем на правах оренди. Угода розрахована на період кампанії 2020/21. Торік РБ Лейпциг віддав Евертону за талановитого англійця 22,5 млн фунтів, але той не зміг закріпитися в основі "биків".

У минулому сезоні Адемола Лукман провів лише 13 матчів у всіх турнірах, у яких не відзначився результативними діями.

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