Фулхем потрапив під підозру ФА через махінації з трансферами

Англійський Фулхем запідозрили в заниженні трансферної вартості Жана-Мішеля Сері та Максіма Ле Маршана. Обоє влітку перейшли з французької Ніцци.

Футбольна асоціація проводить слідство через сумнівні угоди "коттеджерів", повідомляє Daily Mail.

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Підставою для підозр стала заява юриста Жана-Луї Дюпона, який звинуватив Фулхем у свідомому заниженні вартості Сері та Ле Маршана з метою зменшити виплати колишнім клубам івуарійця та француза, а також самим гравцям.

У зверненні до ФА правник зазначив, що перехід дуету з Ніцци коштував Фулхему не менше 21,5 млн фунтів. Раніше ж повідомлялося, що лондонці витратили на підписання гравців лише 12 млн євро.

За результатами слідства Фулхем може отримати трансферний бан, грошовий штраф або попередження.