toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО ШАХТАР ВУЛВЕРХЕМПТОН - ЛІВЕРПУЛЬ

Фулхем потрапив під підозру ФА через махінації з трансферами

11:38 143 Читать на русском
Фулхем потрапив під підозру ФА через махінації з трансферами
Клаудіо Раньєрі – керманич Фулхема / Reuters

Англійський Фулхем запідозрили в заниженні трансферної вартості Жана-Мішеля Сері та Максіма Ле Маршана. Обоє влітку перейшли з французької Ніцци.

Футбольна асоціація проводить слідство через сумнівні угоди "коттеджерів", повідомляє Daily Mail.

Іронічний дебют Сульшера в МЮ, дербі двох Борусій, Баварія проекзаменує суперника Шахтаря: топ-5 матчів євровікенду

Підставою для підозр стала заява юриста Жана-Луї Дюпона, який звинуватив Фулхем у свідомому заниженні вартості Сері та Ле Маршана з метою зменшити виплати колишнім клубам івуарійця та француза, а також самим гравцям.

У зверненні до ФА правник зазначив, що перехід дуету з Ніцци коштував Фулхему не менше 21,5 млн фунтів. Раніше ж повідомлялося, що лондонці витратили на підписання гравців лише 12 млн євро.

За результатами слідства Фулхем може отримати трансферний бан, грошовий штраф або попередження.

Теги
Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Футбольна асоціація Англії (FA) Максім Ле Маршан Максім Ле Маршан Жан-Мішель Сері Жан-Мішель Сері Фулхем Фулхем Ніцца Ніцца
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
1
хв
Жирона
20:30
Хетафе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук