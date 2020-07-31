Фулхем поступився Кардіффу, але прорвався у фінал Чемпіоншипу – відомі претенденти на вихід в АПЛ

Фулхем приймав Кардіфф у боротьбі за останню путівку у елітний дивізіон чемпіонату Англії.

Чемпіоншип, плей-офф за вихід в АПЛ, 1/2 фіналу, матч-відповідь

Фулхем – Кардіфф – 1:2 (2:0)

Голи: Кебано, 9 – Нелсон, 8, Томлін, 47

Брентфорд здійснив камбек у півфіналі плей-офф проти Суонсі – до путівки в АПЛ залишився один крок

Кардіфф повірив у камбек вже на 8-й хвилині, відкривши раунок вже на 8-й хвилині, але радість гостей тривала недовго. За кілька миттєвостей господарі вирівняли становище, чим зменшили шанси Кардіффа на успіх до мінімуму.

Після перерви гості вдруге зуміли відзначитись, але на долю путівки у фінал плей-офф це не вплинуло.

Фулхем у заключному двобої за путівку в АПЛ зустрінеться з Брентфордом, який напередодні грав з Суонсі.

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