Фулхем плідно працює на трансферному ринку, щоб знову поборотись за повернення в АПЛ.

Лондонці на своєму офіційному сайті оголосили про підписання Пауло Гассаніги і Харрі Вілсона. Контракт голкіпера розрахований на 2 роки, а півзахисника – на 5.

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Цього літа Гассаніга став вільним агентом, оскільки його контракт з Тоттенхемом завершився. У складі "шпор" аргентинець провів 4 роки, виконуючи функції запасного голкіпера або вештаючись орендами. За Вілсона Фулхему довелося заплатити 12 млн фунтів. Атакувальний хавбек вважався одним з головних талантів академії Ліверпуля, однак у першій команді награв лише два матчі.

Додамо, що в минулому сезоні Фулхем посів 18-ту сходинку АПЛ і вкотре вилетів до Чемпіоншипу.

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