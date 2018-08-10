Фулхем орендував захисника Манчестер Юнайтед Фосу-Менса

Захисник Манчестер Юнайтед Тімоті Фосу-Менса відправився в річну оренду в Фулхем.

Фулхем на своєму офіційному сайті повідомив про річну оренду захисника Манчестер Юнайтед Тімоті Фосу-Менса.

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Голандський футболіст перебував в академії Аякса, після чого в 2014 році перейшов до системи Манчестер Юнайтед. За часів Луї ван Гала Фосу-Менса з'явився на полі в матчах АПЛ 10 разів.

Минулий сезон захисник провів в оренді у складі Крістал Пелас, якому допоміг створити диво і після поразок в 7 стартових турах зберегти прописку в еліті.

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