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Фулхем офіційно звільнив Раньєрі – команду тренуватиме Скотт Паркер

19:06 475 Читать на русском
Фулхем офіційно звільнив Раньєрі – команду тренуватиме Скотт Паркер
Клаудіо Раньєрі / Фото Reuters

Клаудіо Раньєрі більше не головним тренером Фулхема.

Фулхем на своїй сторінці у Тwitter оголосив про звільнення Клаудіо Раньєрі з посади головного тренера команди. Виконувачем обов’язків призначено Скотта Паркера.

Раньєрі скептично оцінює шанси Фулхема на збереження прописки в АПЛ

До слова, італійський спеціаліст очолив Фулхем у листопаді минулого року, за цей час Раньєрі не зміг підняти команду з зони вильоту, наразі "котеджери" посідають передостанню сходинку у турнірній таблиці АПЛ.

Фулхем встановив антирекорд АПЛ за поразками в лондонських дербі

Паркер буде виконувати обов’язки головного тренера до кінця сезону, раніше екс-гравець Челсі був одним з тренерів у Фулхемі.

Теги
Головне Фулхем Фулхем Англія Клаудіо Раньєрі Клаудіо Раньєрі Скотт Паркер Скотт Паркер
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