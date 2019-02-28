Фулхем офіційно звільнив Раньєрі – команду тренуватиме Скотт Паркер

Клаудіо Раньєрі більше не головним тренером Фулхема.

Фулхем на своїй сторінці у Тwitter оголосив про звільнення Клаудіо Раньєрі з посади головного тренера команди. Виконувачем обов’язків призначено Скотта Паркера.

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До слова, італійський спеціаліст очолив Фулхем у листопаді минулого року, за цей час Раньєрі не зміг підняти команду з зони вильоту, наразі "котеджери" посідають передостанню сходинку у турнірній таблиці АПЛ.

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Паркер буде виконувати обов’язки головного тренера до кінця сезону, раніше екс-гравець Челсі був одним з тренерів у Фулхемі.