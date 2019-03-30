Фулхем – Манчестер Сіті – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Сіті переміг Фулхем у 32 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Фулхем – Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті з Олександром Зінченком, який знову з'явився у стартовому складі "містян", без проблем здолав Фулхем. Перемогу команді Хосепа Гвардіоли принесли голи Бернарду Сілви та Серхіо Агуеро, забиті ще в першому таймі.

Манчестер Сіті з Зінченком легко переграв Фулхем і повернувся на вершину АПЛ

Манчестер Сіті після цього матчу набрав 77 очок і повернувся на вершину АПЛ – Ліверпуль позаду, маючи на один бал менше. Фулхем з 17 пунктами залишається на передостанній сходинці.