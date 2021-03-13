Фулхем – Манчестер Сіті: Зінченко залишився у запасі на матч АПЛ
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Матч 28-го туру АПЛ Фулхем – Манчестер Сіті розпочнеться о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція доступна на сервісі "Setanta Sports", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24". Олександр Зінченко після класного поєдинку проти Саутгемптона отримав відпочинок, залишившись у запасі.
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Стартові склади
Фулхем:
Манчестер Сіті:
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