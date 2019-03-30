Манчестер Сіті з Зінченком легко переграв Фулхем і повернувся на вершину АПЛ

Манчестер Сіті не мав проблем з Фулхемом у 32-му турі англійської Прем'єр-ліги. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Манчестер Сіті підходив до поєдинку на другому місці в АПЛ, поступаючись Ліверпулю 2 очками при грі в запасі. "Містяни" виграли 6 попередніх матчів чемпіонату, а сьогодні зустрічалися з аутсайдером першості Фулхемом. Олександр Зінченко, який грав у кожному з останніх 9-и матчів у всіх турнірах, зберіг місце в старті команди Гвардіоли після міжнародної паузи.

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Фаворит з перших хвилин заволодів ініціативою. Створювався неймовірний тиск на ворота господарів, м'яч майже не переходив на половину поля Сіті. Фулхем намагався розігрувати від воротаря, виходити з оборони низом через короткий пас. Манчестер Сіті просто знищив задум суперника, накриваючи його високим пресингом відразу біля штрафного майданчика.

"Коттеджери" регулярно помилялися. Вже на 4-й хвилині Серхіо Агуеро після подарунку обігрався з Бернарду Сілвою та завдав удару – заблокували. А за декілька миттєвостей підопічні Пепа Гвардіоли вийшли вперед. Кевін де Брюйне прочитав пас захисника, перехопив м'яч і відкинув на Куна. Той знайшов Бернарду Сілву, а португалець, змістившись з флангу, влучно пробив у дальню "шістку".

Манчестер Сіті продовжував тиснути – володіння м'ячем доходило до 81% на 19%. Фулхем панічно старався відбиватися, "привозячи" момент за моментом на свої ворота у спробах подолати пресинг. На 27-й хвилині господарі люб'язно дали м'яч Бернарду, після чого сфера опинилася в ногах Агуеро – результативний удар з гострого кута та 2:0.

У другій половині тайму "містяни" послабили тиск, але шанси все одно виникали. Двічі гостро бив Ілкай Гюндоган, регулярно виходив на ударну позицію Кевін де Брюйне, активність проявляв Рахім Стерлінг. За першу 45-хвилинку Сіті завдав 18 ударів по воротах Серхіо Ріко, 6 з них полетіли у площину.

Фулхем дивом пропустив до перерви тільки двічі. Хлопці Скотта Паркера відповіли лише двома випадами лівим флангом: простріл Раяна Сессеньйона взяв Едерсон, а удар Джо Браяна виявився невлучним.

Другий тайм розпочався значно спокійніше. Манчестер Сіті атакував без особливого азарту, напівмоменти виникали після активних дій Кевіна де Брюйне. Перший гострий епізод трапився аж на 61-й хвилині, коли Серхіо Ріко парирував удар Рахіма Стерлінга, а Бернарду не встиг на добивання.

До фінального свистка "містяни" діяли в енергоощадному режимі – гостроти майже не було на жодному кінці поля. Пригадується хіба що рейд Кайла Вокера, який завершився ударом у хрестовину. Фулхем – не суперник для Манчестер Сіті. Пеп Гвардіола повністю тримав гру під своїм контролем, гості керували темпом зустрічі та робили на полі практично все, що хотілося.

Манчестер Сіті спокійно переміг, набрав 77 очок і повернувся на вершину АПЛ – Ліверпуль позаду, маючи на один бал менше. Фулхем з 17 пунктами залишається на передостанній сходинці. Навряд чи щось вже врятує "коттеджерів" від вильоту з еліти.

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