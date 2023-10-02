Фулхем – Челсі: стартові склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ – Мудрик в основі
21:08 - Читать на русском
Фулхем зустрінеться з Челсі в рамках 7-го туру АПЛ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 7-го туру АПЛ між Фулхемом і Челсі пройде на стадіоні Крейвен Коттедж у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00. Телетрансляція зустрічі доступна на Setanta Sports.
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Михайло Мудрик потрапив у основний склад "аристократів".
Стартові склади
Фулхем:
Челсі:
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