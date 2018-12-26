Фулхем – Вулверхемптон – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Англія — 18:52 2495
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Манчестер Сіті сенсаційно програв Лестеру та опустився на 3 місце в АПЛ
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Ліверпуль впевнено переміг Ньюкасл та відірвався від Манчестер Сіті на 7 очокАнглія — 18:50 259
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Екс-зірка Шахтаря як розмінна монета гранда та ще 8 сенсаційних переходів, які можуть підірвати трансферний ринок взимкуСвіт — 17:15 4010
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Шальке рік тому пропонував за Циганкова 20 мільйонів євро, – FootballHubУкраїна — 15:55 1688
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Габовда – про футболку Кононова з Путіним: Я дуже сердився на нього, це величезний косяк з його бокуРосія — 13:31 1061
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