Фулхем – Вулверхемптон – 1:1 – відео голів та огляд матчу

В матчі 19 туру АПЛ Фулхем та Вулверхемптон не змогли з'ясувати сильнішого. Дивіться відео голів та найяскравіших моментів матчу.

Чемпіонат Англії 2018/19, 19 тур

Фулхем – Вулверхемптон – 1:1

Голи: Сессеньон, 74 – Саісс, 85

Обидва голи у цьому протистоянні були забиті наприкінці другого тайму. Після подачі зі штрафного Сессеньон вивів господарів вперед. Однак Саісс всього через 10 хвилин відновив рівновагу.

Фулхем та Вулверхемптон розійшлись миром: 19-й тур АПЛ, матчі середи

Після цього матчу Фулхем набрав 11 очок та піднявся з останнього місця, Вулверхемптон з 26 пунктами лишився на 9 позиції.