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Фулхем – Вулверхемптон – 1:1 – відео голів та огляд матчу

18:04 55 Читать на русском
Фулхем – Вулверхемптон – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Фулхем – Вулверхемптон – 1:1 – відео голів та огляд матчу

 В матчі 19 туру АПЛ Фулхем та Вулверхемптон не змогли з'ясувати сильнішого. Дивіться відео голів та найяскравіших моментів матчу.

Чемпіонат Англії 2018/19, 19 тур

Фулхем – Вулверхемптон – 1:1

Голи: Сессеньон, 74 – Саісс, 85

Обидва голи у цьому протистоянні були забиті наприкінці другого тайму. Після подачі зі штрафного Сессеньон вивів господарів вперед. Однак Саісс всього через 10 хвилин відновив рівновагу.

Фулхем та Вулверхемптон розійшлись миром: 19-й тур АПЛ, матчі середи

Після цього матчу Фулхем набрав 11 очок та піднявся з останнього місця, Вулверхемптон з 26 пунктами лишився на 9 позиції.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія19 турКрейвен Коттедж (Лондон)

Фулхем - Вулверхемптон: Середа 26 грудня 2018

Фулхем
Матч завершено
1 : 1
Вулверхемптон
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Англія Відеоновини Фулхем Фулхем Вулверхемптон Вулверхемптон Фулхем - Вулверхемптон
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