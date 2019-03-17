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Фулхем – Ліверпуль – 1:2 – відео голів та огляд матчу

19:11 345 Читать на русском
Фулхем – Ліверпуль – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Фулхем – Ліверпуль – 1:2 – відео голів та огляд матчу

 Ліверпуль на виїзді у непростому матчі переграв Фулхем (2:1) та повернув собі лідерство в АПЛ.

74’ Раян Бабель
 
Садьйо Мане 26’
Джеймс Мілнер 81’

"Червоним" вдалося відкрити рахунок у зустрічі на 26-й хвилині завдяки голу Мане з передачі Фірміно. Садіо продовжує регулярно забивати за Ліверпуль останнім часом.

Ліверпуль вирвав перемогу в Фулхема та очолив турнірну таблицю АПЛ

В другому таймі Ліверпуль продовжував володіти ініціативою, однак поступово "котеджери" почали вирівнювати гру і зуміли зрівняти рахунок. Забитий м'яч у свій актив записав екс-гравець мерсисайдців Бабель, який скористався непорозумінням Ван Дейка та Аліссона. Однак, Ліверпуль таки зумів повернути собі перевагу. Арбітр призначив пенальті у ворота господарів, яке впевнено реалізував Джеймс Мілнер. Цей м'яч став останнім у звітній зустрічі.

Таким чином, "червоні" набрали 76 очок та повернули собі лідерство в АПЛ. Щоправда, у Манчестер Сіті, який відстає на 2 очки, є гра в запасі. Фулхем з 17 пунктами залишився на передостанній позиції.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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