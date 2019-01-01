Фулхем – фаворит у боротьбі за підписання Кехілла

Захисник Челсі Гаррі Кехілл може змінити один лондонський клуб на інший.

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За інформацією джерела, у трансфері особисто зацікавлений наставник "коттеджерів" Клаудіо Раньєрі, який прагне посили захисну лінію команди і вважає, що Гаррі саме той гравець, який зможе допомогти команді залишитись в АПЛ.

До слова, після приходу на тренерський місток Челсі Мауріціо Саррі Гаррі Кехілл втратив місце в основоному складі команди і зрідка виходить на поле.

Відзначимо, що в сезоні 2018/19 Гарі Кехілл провів на полі в Прем'єр-лізі лише 21 хвилину. В інших турнірах у його активі ще 6 матчів. Контракт центрбека з Челсі завершує дію влітку 2019-го.

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