Фулхем приймав Челсі в рамках 19-го туру чемпіонату Англії. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Гості володіли відчутною перевагою, але реалізувати це у забитий м'яч до перерви не вдалось. Наприкінці першого тайму арбітр полегшив завдання "синіх", вилучивши оборонця Фулхема Робінсона.

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Відкрити рахунок підопічні Лемпарда змогли незадовго до фінального свистка, потужним ударом у нижній кут вистрілив Мейсон Маунт, цей гол і став вирішальним у зустрічі.

Перемога закріпила Челсі на 7-й сходинці АПЛ, Фулхем залишається у зоні вильоту – 18-те місце.

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