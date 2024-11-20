Перший тайм поєдинку у столиці Албанії був найкращим в осінньому циклі нашої збірної. Перед другою половиною матчу не покидало відчуття, що, попри перевагу в два м'ячі, "синьо-жовті" все ще спроможні створити собі проблеми. Ну звісно – це ж ми! Добивати не любимо, а втримувати мінімальну перевагу не вміємо. На щастя, цього разу пронесло.

Албанія – Україна – 1:2 – відео голів та огляд матчу Ліги націй

Навіть можна дозволити собі порадіти. Все ж таки команді Реброва не лише вдалося уникнути прямого вильоту в Лігу С, де вже чекала бойовита збірна Сан-Маріно, а й зачепитися за стики з прицілом на елітний дивізіон Ліги націй.

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Попередній абзац навряд чи стосується Михайла Смолового. Співведучий ТаТоТаке не добирав цензурних слів, описуючи події на полі – особливо у другому таймі.

Не влаштовувати ейфорії закликає і Ольга Любушкіна, журналістка Футбол 24.

Руслан Свірін, зірка спортивного телеекрану, після матчу поквапився в укриття – у Києві оголосили повітряну тривогу.

Ендрю Тодос, який веде спеціалізований Твіттер-акаунт Zorya Londonsk, традиційно дивився матч "вживу". Його висновки прості – перемога здобута у важкій грі. При цьому Ендрю виділяє найкращих у нашому складі – Зінченка, Калюжного, Яремчука та Судакова.

Блогер Футбол 24 Сергій Тищенко (і, мабуть, не лише він) помітив, що існує дві збірні України. Так чи інакше, каже, головній команді бракує класу.

Про величезну користь Зінченка пише й Олександр Сажко із Трибуни.

Агенту, менеджеру та експерту В'ячеславу Заховайлу хочеться забути другий тайм, як страшний сон.

Автор телеграм-каналу What a goal підсумовує: це не суперники виграли перші два матчі в групі, це ми їх програли.

У Данила Вереітіна, автора Українського футболу і ведучого телеграм-каналу "Рахунок на табло", зараз тепло на серці.

Олег Новіков, директор знаменитої "Поплави", робить комплімент головному тренеру.

Коментатор Олександр Золотогорський вже очікує жеребування стикових матчів і дуже не хоче в суперники збірну Сербії. Зайве пояснювати, чому.

Архіваріус Артур Валерко підбив актуальну статистику національної команди. Цікаво, що Ребров обійшов Блохіна на тренерському містку, тим часом самого Реброва обігнав Яремчук серед найкращих бомбардирів.

А завершуємо сьогоднішній огляд традиційним Vox populi.

Україна прорвалась у стикові матчі за еліту Ліги націй – Яремчук, Зінченко і Ко здолали Албанію у вирішальній грі