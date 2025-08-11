Сьогоднішній матч затримали приблизно на 20 хвилин через повітряну тривогу. На щастя, сигнал не був тривалим, тож поєдинок все ж відбувся.

Рахунок у грі відкрили дуже швидко – вже на 2-й хвилині. Гравці ФСК Маріуполь припустилися прикрої помилки: голкіпер необережно прийняв мʼяч ногою після подачі партнера, чим скористався Хома, який влучно вибив шкіряного у ворота – 1:0. Це вже третій гол найкращого бомбардира поточного сезону за стартові 2 тури.

Ще до перерви гості подвоїли перевагу. Петько збив Цюцюру у власному штрафному майданчику, і арбітр без вагань вказав на одинадцятиметрову позначку. Як ви вже зрозуміли, пенальті було реалізовано – Жупанський вгадав напрям удару Француза, але відбити його не зміг.

На перерву Прикарпаття пішло з комфортною перевагою.

У другому таймі жодна з команд не змогла змінити рахунок. Як виявилося, доля поєдинку вирішилася ще у першій половині гри. Впевнена перемога Прикарпаття, яке разом з Ворсклою та Чорноморцем залишається без втрат на чолі таблиці.

