ФСБ Росії хоче посадити українського екс-футболіста на 20 років за "шпигунство"

Спецслужби країни-агресора затримали чергового українця і закидають йому серйозне звинувачення.

Колишній український футболіст Василь Василенко був заарештований у Москві, повідомляє ТАСС.

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Його підозрюють у шпигунстві на користь правоохоронних органів України.

"Співробітники ФСБ Росії за участю російських правоохоронних органів встановили причетність громадянина України Василенка Василя Івановича до скоєння злочину, передбаченого ст. 276 КК РФ ("Шпигунство"). Йому пред'явлено звинувачення, він перебуває в одному зі столичних СІЗО", – зазначили в агенстві з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

53-річний екс-гравець свого часу захищав кольори футбольних клубів Таврія (Новотроїцьке), Торпедо (Мелітополь) та Дружба (Бердянськ).

До слова, Интерфакс повідомляє, що Василенка затримали ще у жовтні 2019 року. Тоді його звинувачували у незаконному переміщенні через кордон Російської Федерації. Суть звинувачення не розголошувалась. У березні 2020-го слідчі звернулися до суду з клопотанням продовжити утримання під вартою Василенка, але тоді у справі з'явилася й інша стаття – шпигунство. Санкція цієї статті передбачає до 20 років ув'язнення. Деталі справи не розголошують, оскільки вона має відмітку "таємно".

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