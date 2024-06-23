"Селесао" розгромила суперника, гарантувала собі перше місце групи F і спокійно прямувала до підтрибунного приміщення.

Фантастичний автогол і альтруїзм Роналду у відеоогляді матчу Туреччина – Португалія – 0:3

Раптом на поле увірвався фанат, який явно хотів дістатися Роналду і компанії. Втім, стюарди встигли його перехопити. Один аж надто сумлінно виконав свою роботу, влетівши у коліно Гонсалу Рамушу. Форвард португальців ризикував отримати серйозну травму, проте минулося. Кріштіану Роналду стояв поряд і заціпенів від сюрреалістичного дійства.

Додамо, що Португалія завершить груповий етап Євро 26 червня матчем проти збірної Грузії.

La entrada de un miembro de seguridad a Gonçalo Ramos



️ @ESbeINSPORTS pic.twitter.com/BXs3A2xFgv — Tiempo de Juego (@tjcope) June 22, 2024

Португалія розгромила Туреччину – курйозний автогол і несподіваний асист Роналду вивели "селесао" в 1/8 фіналу Євро-2024