Форвард збірної Португалії ледь не попрощався з Євро через стюарда – відео моменту, від якого заціпенів Роналду
Матч другого туру Євро-2024 між Туреччиною та Португалією завершувався дивною ситуацією.
"Селесао" розгромила суперника, гарантувала собі перше місце групи F і спокійно прямувала до підтрибунного приміщення.
Фантастичний автогол і альтруїзм Роналду у відеоогляді матчу Туреччина – Португалія – 0:3
Раптом на поле увірвався фанат, який явно хотів дістатися Роналду і компанії. Втім, стюарди встигли його перехопити. Один аж надто сумлінно виконав свою роботу, влетівши у коліно Гонсалу Рамушу. Форвард португальців ризикував отримати серйозну травму, проте минулося. Кріштіану Роналду стояв поряд і заціпенів від сюрреалістичного дійства.
Додамо, що Португалія завершить груповий етап Євро 26 червня матчем проти збірної Грузії.
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