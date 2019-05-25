Болонья сенсаційно вирвала перемогу в Наполі: 38-й тур Серії А, матчі суботи

У рамках 38-го туру Серії А Фрозіноне розписав безгольову нічию з К’єво, Наполі несподівано поступився Болоньї. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/2019, 38-й тур

Фрозіноне – К’єво – 0:0

Болонья – Наполі – 3:2

Голи: Сантандер, 43, 88, Джемаїлі, 45 – Гулям, 57, Мертенс, 77

Останній матч у сезоні 2018/19 чемпіонату Італії провели два відвертих аутсайдери турніру – Фрозіноне та К’єво. Обидві команди вже покинули Серію А, тож сьогоднішня гра не мала жодної інтриги і була лише спробою голосно грюкнути дверима. У матчі першого кола мінімальну перемогу святкував К’єво, тож тіфозі Фрозіноне вимагали реваншу.

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Перший тайм пройшов за майже рівної гри, мінімальну перевагу у володінні м’ячем мали господарі. На 15-й хвилині вони навіть пропустили гол, однак арбітр зафіксував офсайд і взяття воріт не зарахував. А вже на 33-й хвилині Доменіко Ді Карло змушений був провести вимушену заміну – травми зазнав Ассан Діуссе. Футбольні аналітики прогнозували у цьому матчі велику кількість забитих м’ячів, однак перший тайм не виправдав їхніх сподівань.

Друга половина зустрічі розпочалась ще млявіше: для прикладу лише на 55-й хвилині К’єво завдав першого удару по воротах суперника. В останні двадцять хвилин "канарки" притисли свого суперника і намагались вирвати перемогу. На 72-й хвилині Даніель Чіофані мав прекрасну можливість вивести Фрозіноне вперед, але Адріан Семпер продемонстрував чудову реакцію і відвів загрозу від своїх воріт. За п’ять хвилин до закінчення матчу господарі могли мінімум тричі забивати, але захист відіграв бездоганно, підчищаючи всі огріхи свого голкіпера.

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Болонья у драматичному матчі вирвала перемогу в Наполі. Вже в першому таймі Сантандер та Джемаїлі зробили перевагу господарів переконливою, чим шокували неаполітанців. Наполі оговтався у другому таймі, Гулам і згодом Мертенс зрівняли рахунок. Матч йшов до нічиєї, однак на останніх хвилинах Сантандер приніс перемогу Болоньї.

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