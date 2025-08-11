Новачок Ліверпуля Джеремі Фрімпонг відзначився голом у ворота Крістал Пелас, коли на табло був час 20:20.

Фанати Ліверпуля попри поразку в серії пенальті проти Крістал Пелас знайшли позитив у грі Суперкубка Англії.

Слот відверто оцінив поразку Ліверпуля в Суперкубку Англії: "Пощастило, що ми дійшли до серії пенальті"

У соцмережі X відзначили, що за дивним збігом обставин Джеремі Фрімпонг відправив м'яч у сітку Діна Хендерсона коли на таймері було рівно на 20:20. Дехто з фанатів навіть припустив, що дух Жоти, який виступав саме з цією цифрою на спині, допоміг Ліверпулю в цій ситуації.

"20:20, Фрімпонг навішує і Жота замикає. Спочивай з миром, легендо", – написав один із користувачів в X.

Нагадаємо, що Діогу Жота загинув в ДТП 3 липня в Іспанії. Ліверпуль назавжди закріпив за португальцем 20-й номер в клубі.

The time in which Jeremie Frimpong attempted his shot and eventually scored to give Liverpool the lead in the Community Shield



The late Diogo Jota wore the No. 20 shirt for Liverpool ️ pic.twitter.com/LsxSk4kLyP — ESPN FC (@ESPNFC) August 10, 2025

