Фрімпонг забив особливий гол за Ліверпуль – фанати знайшли символізм у магії чисел Жоти
Новачок Ліверпуля Джеремі Фрімпонг відзначився голом у ворота Крістал Пелас, коли на табло був час 20:20.
Фанати Ліверпуля попри поразку в серії пенальті проти Крістал Пелас знайшли позитив у грі Суперкубка Англії.
У соцмережі X відзначили, що за дивним збігом обставин Джеремі Фрімпонг відправив м'яч у сітку Діна Хендерсона коли на таймері було рівно на 20:20. Дехто з фанатів навіть припустив, що дух Жоти, який виступав саме з цією цифрою на спині, допоміг Ліверпулю в цій ситуації.
"20:20, Фрімпонг навішує і Жота замикає. Спочивай з миром, легендо", – написав один із користувачів в X.
Нагадаємо, що Діогу Жота загинув в ДТП 3 липня в Іспанії. Ліверпуль назавжди закріпив за португальцем 20-й номер в клубі.
