Клаудіо Раньєрі зустрівся в Лондоні з президентом Роми Деном Фрідкіним і узгодив із ним співпрацю до кінця сезону. Про це в один голос інформують Sky Sport і Джанлука Ді Марціо. Повідомляється, що призначення Раньєрі – вирішена справа, і що в цьому питанні не вистачає тільки офіційного оголошення.

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Повідомляється, що сторони також обговорили майбутнє Раньєрі після того, як він залишить посаду наставника "джаллороссі". Фрідкін обговорив із Клаудіо перехід на управлінську роль у структурі клубу.

Раніше Gazzetta dello Sport повідомила, що Раньєрі був не єдиним фахівцем, якого бос Роми розглядав як наступника Івана Юріча. Фрідкін зв'язувався з головним тренером збірної Туреччини Вінченцо Монтеллою, але відмовився платити компенсацію Федерації футболу Туреччини в розмірі 1,5 млн євро. Також повідомляється, що Ден отримав відмову від наставника Галатасарая Окана Бурука.

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