Френкі де Йонг розповів, куди планував перейти до трансферу в Барселону

Хавбек Френкі де Йонг навіть не мріяв опинитися в іспанському гранді цього літа.

"Якщо чесно, раніше я планував піти стопами Овермарса – спочатку перейти з Аякса в Арсенал, а вже потім в Барселону. Але, оскільки з'явилася можливість відразу опинитися в каталонському клубі, то тепер я там, де і хотів бути. Вийшло швидше, ніж я міг мріяти.

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Неважко зрозуміти, чому багато молодих хлопців вибирають своїм улюбленим клубом Барселону або Реал. Хоча, свого часу я вважав, що Арсенал грає в досить гарний футбол", – сказав де Йонг в інтерв'ю Voetbal International.

В минулому сезоні чемпіонату Нідерландів екс-гравець Аякса провів 31 матч, в яких відзначився 3-ма голами та 6-ма асистами.

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