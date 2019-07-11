Френкі де Йонг розповів, куди планував перейти до трансферу в Барселону

Хавбек Френкі де Йонг навіть не мріяв опинитися в іспанському гранді цього літа.
"Якщо чесно, раніше я планував піти стопами Овермарса – спочатку перейти з Аякса в Арсенал, а вже потім в Барселону. Але, оскільки з'явилася можливість відразу опинитися в каталонському клубі, то тепер я там, де і хотів бути. Вийшло швидше, ніж я міг мріяти.
Працівникам Барселони затримали зарплату через невизначеність з трансфером Грізманна
Неважко зрозуміти, чому багато молодих хлопців вибирають своїм улюбленим клубом Барселону або Реал. Хоча, свого часу я вважав, що Арсенал грає в досить гарний футбол", – сказав де Йонг в інтерв'ю Voetbal International.
В минулому сезоні чемпіонату Нідерландів екс-гравець Аякса провів 31 матч, в яких відзначився 3-ма голами та 6-ма асистами.
Реал завершує розпродаж: 6 гравців за понад 200 млн євро – на кону 2 трансферні бомби і битва з Барселоною