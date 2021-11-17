Півзахисник Барселони Френкі де Йонг не має наміру покидати каталонський клуб.

Френкі де Йонг / фото з відкритих джерел

Хоча керівництво Барселони розглядає варіант із продажем де Йонга, сам нідерландець має намір залишитись у каталонському клубі, повідомляє Sport.es.

Барселона хоче зірвати куш на продажі Френкі де Йонга

Гра Френкі імпонує новому наставнику "блаугранас" Хаві, тож цілком можливо, що хавбек залишиться у клубі. Раніше повідомлялось, що Барселона планує заробити на трансфері де Йонга 90 млн євро.

Нагадаємо, Френкі перебрався до "блаугранас" влітку 2019-го з Аякса. В поточному сезоні він є гравцем основного складу: 13 поєдинків та 2 результативні передачі.

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