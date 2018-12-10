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Фред зустрівся з агентом – хавбек сумнівається у своєму майбутньому в Манчестер Юнайтед

16:26 1748 Читать на русском
Фред зустрівся з агентом – хавбек сумнівається у своєму майбутньому в Манчестер Юнайтед
Фред / Фото AP

Півзахисник Манчестер Юнайтед Фред занепокоєний своїм становищем в клубі.

Фред ініціював зустріч із своїм агентом, щоб обговорити своє майбутнє в Манчестер Юнайтед, повідомляє видання Daily Mail.

Фред засмучений ставленням Моурінью, через якого втратив місце у складі збірної Бразилії

Про деталі перемовин невідомо, але очевидно, що екс-хавбека Шахтаря не влаштовує його стан справ у англійському клубі.

Наставник МЮ Жозе Моурінью не часто довіряє бразильцю місце у стартовому складі. В поточному сезоні АПЛ Фред провів лише 8 матчів, в яких відзначився одним голом.

Моурінью пояснив, чому Фред не з'являється в основі Манчестер Юнайтед – перспективи не надто оптимістичні

Теги
Шахтар Шахтар Англія Фред Фред Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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