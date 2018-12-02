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Фред засмучений ставленням Моурінью, через якого втратив місце у складі збірної Бразилії

3 грудня 06:30 1 Читать на русском
Фред засмучений ставленням Моурінью, через якого втратив місце у складі збірної Бразилії
Фред / фото із соцмереж

Півзахисник Манчестер Юнайтед Фред розуміє, чому не потрапляє до складу своєї національної команди.

"Я мало грав в клубі, і це нормально для Тіте – не викликати мене у збірну. Він не міг мене оцінити, хоча я багато працював з ним.

Фред: У Шахтарі я звик постійно виходити на поле, зараз все інакше

Звичайно, мене це дратувало, але я повинен знати, як справлятися з такими ситуаціями, щоб зробити крок вперед. Як і раніше, я зосереджений на своїй роботі, і я сподіваюся повернутися до національної команди найближчим часом, щоб поїхати на Копа Америка.

Це нормально, триває процес адаптації до іншої ліги. Хоча я грав у єврокубках раніше, тепер я в іншій країні, і мені потрібно знову до всього звикати", – цитує Фреда Goal.com.

"Спочатку я думав, що людина не здатна жити в таких умовах", – Фред пригадав свій період кар'єри в Україні

Нагадаємо, Фред не отримав виклик у збірну Бразилії на товариські матчі проти Камеруну та Уругваю.

Теги
Англія Бразилія Бразилія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Тіте Тіте Фред Фред Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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