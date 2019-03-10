Фред розповів, що для нього означав матч проти ПСЖ у Лізі чемпіонів

Хавбек Манчестер Юнайтед Фред поділився своїми емоціями від матчу проти ПСЖ у Лізі чемпіонів.

"Звичайно, мені було складно. Я був поза командою, і це засмучувало. Але я ніколи не опускав голову. Я наполегливо працював на тренуваннях і знав, що мій час прийде. У середу був слушний момент, щоб показати себе у всій красі професору Уле.

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Уле, Майкл Каррік і тренерський штаб розмовляли зі мною, допомагали підготуватися до цього моменту. Я в середу відчував, що це важливий момент і поворотна точка для мене.

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У той же час, мені не можна літати в хмарах. Потрібно ще багато працювати, поки що ми нічого не виграли. Потрібно повернути Манчестер Юнайтед на його місце – на вершину", – цитує Фреда офіційний сайт Манчестер Юнайтед.