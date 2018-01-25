Фред визначився зі своїм вибором, але Шахтар двічі відхилив пропозицію Манчестер Сіті

Півзахисник Шахтаря ніяк не наблизився до трансферу в Манчестер.

Раніше англійські ЗМІ повідомляли, що основну боротьбу за Фреда повели Манчестер Сіті та МЮ. Сам 24-річний бразилець визначився, що віддає перевагу трансферу під крило Пепа Гвардіоли.

Манчестер Юнайтед вступає в боротьбу за Фреда, і до чого тут загадкові трансферні плани Шахтаря

Водночас Жозе Моурінью ще перебуває у роздумах, чи підписувати в Манчестер Юнайтед взимку ще когось після Алекіса Санчеса. Португальський наставник давно шукає заміну Майклу Карріку в центр поля, але ще не дав відмашки робити пропозицію Шахтарю щодо Фреда.

Моурінью подобається "гірник", проте наставник МЮ також серйозно розглядає кандидатуру хавбека Наполі Жоржінью.

Водночас донецький клуб сподівається, що Юнайтед таки загострить боротьбу за його опорника, бо це допомогло б виручити більше грошей за бразильця.

Також Manchester Evening News інформує, що Шахтар відхилив уже 2 пропозиції Ман Сіті щодо Фреда.