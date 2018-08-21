Фред відвідав тренування Шахтаря

Екс-хавбек Шахтаря, який виступає за Манчестер Юнайтед, відвідав тренування "гірників".

Шахтар на своїй офіційній сторінці в твіттері опублікували фотографію екс-хавбека "гірників" Фреда разом з Паулу Фонсекою. Повідомляється, що бразилець відвідав сьогоднішнє тренування "помаранчево-чорних".

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Нагадаємо, Фред перебрався з Шахтаря у Манчестер Юнайтед цього літа. Англійський клуб заплатив за 25-річного півзахисника 60 мільйонів євро.