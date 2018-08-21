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Фред відвідав тренування Шахтаря

13:52 968 Читать на русском
Фред відвідав тренування Шахтаря
Фред / фото: Twitter Sky Sports

Екс-хавбек Шахтаря, який виступає за Манчестер Юнайтед, відвідав тренування "гірників".

Шахтар на своїй офіційній сторінці в твіттері опублікували фотографію екс-хавбека "гірників" Фреда разом з Паулу Фонсекою. Повідомляється, що бразилець відвідав сьогоднішнє тренування "помаранчево-чорних".

Фред відзначився жахливим вчинком у першому матчі за Манчестер Юнайтед в АПЛ – чисте вилучення?

Нагадаємо, Фред перебрався з Шахтаря у Манчестер Юнайтед цього літа. Англійський клуб заплатив за 25-річного півзахисника 60 мільйонів євро.

Теги
Фред Фред Шахтар Шахтар Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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