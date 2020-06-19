toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ДИНАМО ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БОГДАН ЛЄДНЄВ СЕВІЛЬЯ - БАРСЕЛОНА

Фред став найкращим гравцем Манчестер Юнайтед в сезоні, – Бербатов

19 червня 23:21 - Читать на русском
Фред став найкращим гравцем Манчестер Юнайтед в сезоні, – Бербатов
Фред / Reuters

Колишній форвард Манчестер Юнайтед Дімітар Бербатов високо оцінив виступ Фреда у складі манкуніанців у поточному сезоні.

"Спочатку Фреду було складно в Манчестер Юнайтед. Йому довелося звикати до темпу, швидкості матчів і єдиноборств. Приїжджати з іншої ліги не буває легко. Часом він перетримував м'яч і здійснював втрати в простих ситуаціях. Однак повільно, але вірно, його гра змінювалася, і він звик до Прем'єр-Ліги.

Погба затриманий за кермом Rolls-Royce – поліція конфіскувала авто за 380 тисяч доларів

Прогрес Фреда нагадує мені перші кроки Муси Сіссоко в Тоттенхемі. Люди не цінували Фреда, але він вже став найкращим гравцем сезону, а фанати його обожнюють. Він не привертає велику увагу до себе, тому що Бруну Фернандеш все ще в центрі уваги, а Погба знову здоровий, але Фред застовпив за собою місце в півзахисті, і якщо він радий, що його немає в газетних заголовках, то нехай так і буде і далі .

Якщо ти атакувальний гравець і знаєш, що тут перед тобою підстрахують, ти зможеш вільно йти вперед, не боячись втратити м'яч. Коли тебе страхує Фред, а ви переговорили перед матчем, і маєте гарне взаєморозуміння, то атакувальному гравцю набагато легше йти на ризики, і здійснювати ці передачі, які можуть створити багато проблем супернику", – поділився Бербатов у коментарі Betfair.

До слова, Фред провів 39 поєдинків у складі Манчестер Юнайтед в поточному сезоні, записавши до свого активу 2 голи та 4 асисти.

Камбек Ярмоленка і Маліновського, дербі Ліверпуля, екзамен Барселони та Моурінью проти Ман Юнайтед – топ-матчі вікенду

blog_ava
Головні новини футболу 18 червня: Челсі підписав Вернера, Циганков зацікавив Наполі, страшна біда екс-тренера Барселони
19 червня
4106
Теги
Дімітар Дімітар Бербатов Фред Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
28
хв
Баварія
16:30
Фрайбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук