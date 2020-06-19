Фред став найкращим гравцем Манчестер Юнайтед в сезоні, – Бербатов

Колишній форвард Манчестер Юнайтед Дімітар Бербатов високо оцінив виступ Фреда у складі манкуніанців у поточному сезоні.

"Спочатку Фреду було складно в Манчестер Юнайтед. Йому довелося звикати до темпу, швидкості матчів і єдиноборств. Приїжджати з іншої ліги не буває легко. Часом він перетримував м'яч і здійснював втрати в простих ситуаціях. Однак повільно, але вірно, його гра змінювалася, і він звик до Прем'єр-Ліги.

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Прогрес Фреда нагадує мені перші кроки Муси Сіссоко в Тоттенхемі. Люди не цінували Фреда, але він вже став найкращим гравцем сезону, а фанати його обожнюють. Він не привертає велику увагу до себе, тому що Бруну Фернандеш все ще в центрі уваги, а Погба знову здоровий, але Фред застовпив за собою місце в півзахисті, і якщо він радий, що його немає в газетних заголовках, то нехай так і буде і далі .

Якщо ти атакувальний гравець і знаєш, що тут перед тобою підстрахують, ти зможеш вільно йти вперед, не боячись втратити м'яч. Коли тебе страхує Фред, а ви переговорили перед матчем, і маєте гарне взаєморозуміння, то атакувальному гравцю набагато легше йти на ризики, і здійснювати ці передачі, які можуть створити багато проблем супернику", – поділився Бербатов у коментарі Betfair.

До слова, Фред провів 39 поєдинків у складі Манчестер Юнайтед в поточному сезоні, записавши до свого активу 2 голи та 4 асисти.

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