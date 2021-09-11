Фред розповів, як Роналду вже почав змінювати Манчестер Юнайтед
Півзахисник Манчестер Юнайтед Фред з перших спільних тренувань відзначив професіоналізм Кріштіану Роналду.
"З Роналду круто тренуватися, він дуже хороший хлопець. Сподіваюся, що він зможе допомогти нам виграти титул для Манчестер Юнайтед.
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Ми знаємо, хто такий Кріштіану, тому що йому подобається перемагати. Він підштовхує всіх нас, тому потрібно бути завжди на висоті, щоб грати з ним в одній команді. Він мотивує і просить нас перемагати навіть на тренуваннях, але може виграти матч самостійно. У нього потужна психологія і великі цілі, тому це дуже важливо.
Ви розумієте різницю, коли дивитеся на Кріштіану Роналду з м'ячем і без м'яча. У спортзалі він дуже багато працює. Він прийшов сюди і приніс з собою сонце", – цитує Фреда офіційний сайт Манчестер Юнайтед.
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