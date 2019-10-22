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Фред розповів про адаптацію в АПЛ після чемпіонату України

14:05 336 Читать на русском
Фред розповів про адаптацію в АПЛ після чемпіонату України
Фред / Sky Sports

Півзахисник Манчестер Юнайтед Фред розповів про адаптацію в АПЛ, а також порівняв найбагатшу лігу світу з чемпіонатом України.

"Мій перший сезон вийшов важким, але це нормально, коли футболіст змінює чемпіонат. Українська Прем'єр-ліга не така сильна як англійська. АПЛ – швидша, тут важливіші фізичні якості.

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Потрібно сильно починати гри і сильно їх закінчувати, проводити на максимумі всі 90 хвилин. Потрібен час, щоб адаптуватися до англійського футболу, коли переходиш з України, хоча там я і грав проти деяких топ-команд в Лізі чемпіонів.

Я вчуся день за днем. Відчуваю, що прогресую. Мені подобається Манчестер. Тут моя родина, і їй тут теж подобається. Я вивчаю англійську, але неможливо приділяти цьому весь час, тому що ми багато подорожуємо. Але ми багато розмовляємо в команді", – цитує Фреда FourFourTwo.

Нагадаємо, Фред перейшов з Шахтаря в МЮ влітку 2018-го року за 59,4 млн євро. У цьому сезоні бразилець зіграв 238 хвилин в АПЛ.

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