Фред повідомив Фернандінью, що хоче покинути Манчестер Юнайтед, – L'Equipe

Півзахисник Манчестер Юнайтед Фред зізнався іншому екс-хавбеку Шахтаря Фернандінью, що хоче покинути Олд Траффорд.

Колишній півзахисник Шахтаря Фред, який цього літа перебрався в Манчестер Юнайтед, вже хоче перейти в інший клуб, повідомляє L'Equipe. Про це він повідомив хавбеку Манчестер Сіті і також екс-гравцю "гірників" Фернандінью.

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Зокрема зазначається, що Фреду важко на Олд Траффорд через незнання англійської мови. Португальською в команді спілкуються Ромелу Лукаку, Андреас Перейра, Діогу Далот та головний тренер Жозе Моурінью.

З останніх 8 матчів "червоних дияволів" бразилець взяв участь лише в двох і остаточно втратив місце в складі. Всього Фред вийшов у 9 матчах в усіх турнірах та забив 1 гол.

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