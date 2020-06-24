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Фред підпише новий контракт з Манчестер Юнайтед на поліпшених умовах

17:42 - Читать на русском
Фред підпише новий контракт з Манчестер Юнайтед на поліпшених умовах
Фред / фото із соцмереж

Манчестер Юнайтед готовий продовжити співпрацю з бразильським півзахисником Фредом.

Головний тренер команди Уле Гуннар Сульшер і керівництво Манчестер Юнайтед задоволені прогресом 27-річного гравця в цьому сезоні і хочуть підписати новий контракт, повідомляє The Sun.

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За чинним контрактом, розрахованим до 2023 року, бразилець отримує 130 тисяч фунтів на тиждень, але Фред розраховує на суттєве збільшення зарплати.

Нагадаємо, Фред перейшов у МЮ з донецького Шахтаря за 52 мільйони фунтів у 2018 році, але тільки в нинішньому сезоні закріпився в основному складі манкуніанців, вже зігравши за клуб 40 матчів у всіх турнірах, в яких забив два м'ячі.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Уле Гуннар Уле Гуннар Сульшер Фред
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